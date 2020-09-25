В хоккее на траве очередные проблемы, на этот раз - с коронавирусом

Фото: Пресс-служба "Динамо-Строитель"

Случаи коронавируса постепенно выявляются среди представителей многих видов спорта. Футбол, хоккей, мини-футбол, а теперь и хоккей на траве - везде пандемия вносит свои коррективы.

Для хоккея на траве 2020 год точно станет знаковым. Сначала под уголовное преследование попадает глава федерации Николай Александров, затем были неудачные попытки изменить состав правления федерации и назначить нового президента. Ну и кульминацией всей этой истории стало то, что у федерации забрали аккредитацию, а хоккей на траве временно перешёл под крыло федерации бейсбола.

Со стартом чемпионата из-за вышеперечисленных проблем пришлось повременить, и для того чтобы успеть провести сезон, пока позволяет погода, придумали новую систему. Три общих тура (два в Казани, один в Екатеринбурге), в каждом туре все команды играют в круг. То есть клубы проведут по три очных противостояния с каждым соперником. В этом сезоне в чемпионате России принимают участие шесть команд: "Динамо-Казань", "Динамо-Электросталь", "Динамо-Строитель", "Тана", ЦОП Москомспорта и СПБ УОР-2.

Первый общий тур прошёл в нормальном режиме, все игры состоялись. Екатеринбургский клуб "Динамо-Строитель" после пяти встреч занимает пятое место, однако плотность в турнирной таблице очень высокая.

А вот второй тур, который стартует сегодня в Екатеринбурге, будет неполноценным. ЦОП Москомспорта не прибыл в столицу Урала: у игроков команды выявили коронавирус. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе "Динамо-Строителя", московскому клубу будут засчитаны технические поражения во всех матчах второго тура со счётом 0:5.

Получается, что из шести команд-участниц турнира одна уже точно не поборется за призы: ЦОП Москомспорта и так занимал последнее место после первого тура, так ещё и пять технических поражений во втором туре.

"Динамо-Строитель" возьмёт старт в домашнем туре завтра. Екатеринбуржцы проведут матч с лидером чемпионата - казанским "Динамо".