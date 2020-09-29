Джентльменский поступок Голышева скрасил поражение «Автомобилиста»

Анатолий Голышев был признан лучшим игроком матча против «Сибири» в составе «Автомобилиста». Фото: Пресс-служба «Сибири»

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Шофёры» на выезде уступили «Сибири» – 4:6.

Это поражение стало для екатеринбуржцев пятым в последних шести встречах против «Сибири»: в конце прошлого сезона «Автомобилист» уступил новосибирцам в первом раунде плей-офф. Неудачная серия против команды бывшего тренера (Николай Заварухин, возглавляющий «Сибирь», входил в штаб Андрея Мартемьянова в «Автомобилисте») продолжилась и в новом сезоне.

Игра в Новосибирске получилась богатой на голы. Место в воротах «Автомобилиста» занял молодой Владимир Галкин, который в нынешнем сезоне выступает за «Горняк» (фарм-клуб). После первого периода в счёте вели екатеринбуржцы (отличился Павел Куликов), после второго на табло было равенство – 3:3. Но в итоге хозяевам всё же удалось склонить чашу весов в свою пользу в третьем периоде: сначала «Сибирь» повела со счётом 4:3, однако Павел Дацюк своей заброшенной шайбой сумел вернуть «Автомобилист» в игру. А в концовке встречи новосибирцы забили дважды и одержали итоговую победу – 6:4.

Но самый интересный и необычный момент произошёл во втором периоде. «Автомобилист» проигрывал со счётом 2:3, но играл в большинстве. После выигранного вбрасывания Анатолий Голышев в борьбе с защитником «Сибири» упал, и судьи зафиксировали ещё одно удаление у хозяев. Но Голышев подъехал к арбитрам, объяснил, что нарушения не было, и что он просто поскользнулся на шайбе. Удаление отменили, а местная публика наградила Анатолия аплодисментами. Команды продолжили играть в формате 5 на 4, и через 40 секунд Голышев сумел отличиться и сравнять счёт. Что это, если не хоккейная карма?

«Такого мы не видели никогда: Анатолий Голышев подъехал к судьям и сказал, что он наступил на шайбу, и Меньшиков не имел отношения к его падению. Удаление отменено! Красавец», – отреагировала пресс-служба «Сибири» на поступок Голышева.

На послематчевой пресс-конференции наставники команд также отметили уникальность события. Из других видов спорта вспоминается инцидент, произошедший на чемпионате мира по футболу в 1962 году. Защитник сборной СССР Игорь Нетто указал главному арбитру дырку в воротах соперника, в которую влетел мяч. Произошло это при счёте 1:1, и забитый советскими футболистами гол был отменён.

В тему Брат игрока «Автомобилиста» стал обладателем Кубка Стэнли В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершилась финальная серия. Обладателем Кубка Стэнли в этом году стал клуб «Тампа Бэй», переигравший в серии «Даллас» – 4:2. В составе победителей четыре россиянина – голкипер Андрей Василевский (родной брат защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского) и полевые игроки Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. За «Даллас» также выступали игроки сборной России – уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов, голкипер Антон Худобин и защитник Денис Гурьянов. Интересно, что «Тампа Бэй» выиграла Кубок Стэнли впервые с сезона 2003/2004, тогда ворота клуба защищал уроженец Свердловска, легендарный голкипер Николай Хабибулин.

Календарь Ближайшие игры «Автомобилиста»: 30 сентября, 19:00. «Салават Юлаев» – «Автомобилист» 2 октября, 19:00. «Металлург» – «Автомобилист» 7 октября, 19:00. «Автомобилист» – «Барыс» 9 октября, 19:00. «Автомобилист» – «Металлург» 11 октября, 17:00. «Автомобилист» – «Трактор»

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