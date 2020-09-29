Министр физкультуры и спорта посетит красноуфимскую деревню после публикации «Облгазеты»

Хоккейная команда «Звезда» была создана 40 лет назад по инициативе местного жителя Рафиля Зиятдинова. Фото: Павел Ворожцов.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт посетит деревню Усть-Баяк в Красноуфимском районе. Он осмотрит созданную там спортивную инфраструктуру и пообщается с местным населением.

Визит был запланирован после публикации «Областной газеты», в которой рассказывается о хоккейной команде «Звезда». Она была создана 40 лет назад по инициативе местного жителя Рафиля Зиятдинова. Сельчане построили здесь корт и трибуны, обустроили раздевалки и судейскую комнату. Сейчас в Усть-Баяке, где проживает только 300 человек, проходят соревнования между командами из свердловских муниципалитетов и соседних регионов.

Деньги на организацию соревнований дают спонсоры, но в развитие хоккея вкладываются и сами деревенские. Так, на собственные средства они съездили в Казань на встречу с известным российским хоккеистом, капитаном «АК Барса» Данисом Зариповым. Интересно также, что в деревне есть своя юношеская хоккейная команда.

«Мечтаем увидеть у нас в гостях министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта. Будем рады его приезду! Он оценит наш труд, даст профессиональный совет, может, помощь окажет. Покажите ему статью про нас – вдруг это получится», – сказал Рафиль Зиятдинов журналисту «ОГ», и реакция последовала сразу: поездка запланирована на 1 октября.