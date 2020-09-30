"Автомобилист" на выезде разгромил "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб "Автомобилист" прервал серию поражений в КХЛ. В Уфе "шофёры" довольно легко расправились с "Салаватом Юлаевым" - 4:1.

Перед матчем стало известно, что башкирский клуб испытывает серьёзные проблемы: большая часть основной команды заразилась коронавирусом. На игру с "Автомобилистом" "Салават Юлаев" выставил молодёжку, что, конечно, сказалось на результате.

Екатеринбуржцы открыли счёт уже на третьей минуте: Георгий Белоусов с передачи Павла Дацюка реализовал большинство. Во втором периоде "шофёры" ещё трижды забрасывали, имея численное преимущество: отличились Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев и Алексей Макеев. В заключительном отрезке игры хозяева отквитали одну шайбу, но на итоговый результат это не повлияло - 4:1 в пользу "Автомобилиста".

В пятницу екатеринбуржцы завершат выездную серию. Подопечные Билла Питерса в Магнитогорске сыграют с "Металлургом".