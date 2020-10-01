«Автомобилист» разгромил уфимскую молодёжку

Фото: Пресс-служба "Салавата Юлаева"

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ. «Шофёры» на выезде обыграли «Салават Юлаев» – 4:1.

В начале этой недели стали появляться сообщения о том, что в уфимской команде вспышка коронавируса. А к матчу с «Автомобилистом» на карантине оказались все легионеры клуба, главный тренер, а также другие игроки основного состава. «Салавату Юлаеву» пришлось срочно заявлять молодёжный состав для матча с екатеринбуржцами.

Конечно, этот факт не мог не отразиться на итоговом результате. Уже на четвёртой минуте встречи «Автомобилист» открыл счёт в матче: в большинстве Павел Дацюк отдал блестящую передачу на пятак, где Анатолий Голышев не сумел переиграть голкипера уфимской команды, но Георгий Белоусов был первым на добивании.

Во втором периоде уфимцы стали много удаляться, а «Автомобилист» в этот вечер показывал фантастическую реализацию большинства. Так, подопечные Билла Питерса пять раз получали преимущество по ходу второго игрового отрезка и трижды смогли отличиться: шайбы на свой счёт записали Брукс Мэйсек, Алексей Макеев и Анатолий Голышев.

В заключительном периоде уфимская молодёжь смогла порадовать местную публику шайбой престижа, которую забросил Родион Амиров (тоже в большинстве), и она оказалась последней в матче. Как итог – уверенная победа «Автомобилиста».

Уже сегодня «шофёры» завершат тяжёлую выездную серию в Магнитогорске матчем против «Металлурга». А на следующей неделе «Автомобилист» вернётся в Екатеринбург, где проведёт три домашних матча.

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