Свердловский министр физкультуры и спорта встретился с хоккейной командой, о которой написала «Облгазета»

Леонид Рапопорт осмотрел хоккейный корт, пообщался с игроками и вручил им спортивный инвентарь. Фото: с сайта министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт провёл встречу с хоккейной командой «Звезда» из деревни Усть-Баяк Красноуфимского района. Поездка к спортсменам была организована после публикации «Областной газеты».

В ходе визита Леонид Рапопорт осмотрел хоккейный корт, построенный силами местных жителей, пообщался с игроками и вручил им спортивный инвентарь.

Напомним, в номере «Областной газеты» за 29 сентября под заголовком «Удивительные люди» вышел материал об Усть-Баяке и местной хоккейной команде. Она была создана 40 лет назад по инициативе местного жителя Рафиля Зиятдинова. Сейчас в деревне, где проживает более 300 человек, проходят соревнования между командами из свердловских муниципалитетов и соседних регионов. «Звезда» является победителем и призёром этих соревнований.

Во время разговора с журналистом «ОГ» Рафиль Зиятдинов сказал, что жители деревни мечтают увидеть у себя в гостях министра физкультуры и спорта. Приглашение передали Леониду Рапопорту, и уже 1 октября министр посетил деревню.