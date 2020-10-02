"Динамо-Строитель" одержало две победы в домашнем туре чемпионата России

Фото: Пресс-служба "Динамо-Строитель"

В Екатеринбурге завершился второй общий тур чемпионата России по хоккею на траве. Впереди у команд заключительные матчи турнира в Казани.

Как уже писала "Областная газета", в столицу Урала не приехала одна из команд-участниц - ЦОП Москомспорта. Из-за выявленных случаев коронавируса московский коллектив не принял участие в туре и получил пять технических поражений.

Все остальные сыграли между собой по круговой системе (каждый с каждым). На старте тура екатеринбургский клуб "Динамо-Строитель" встречался со своими принципиальными соперниками - клубами "Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь". В обоих матчах была равная борьба, однако зацепить очки екатеринбуржцам не удалось - поражения 1:3 и 1:2 соответственно.

Зато последующие две игры "Динамо-Строитель" провело очень качественно. Сначала екатеринбургские хоккеисты расправились с крепкой азовской "Таной" (3:0), а в заключительном матче тура порезвились в игре с питерским СПБ УОР-2 - 14:0. В этой встрече было аж три хет-трика - у Александра Скиперского, Олега Коткова и Артура Надыршина.

Заключительный третий общий тур чемпионата состоится в Казани с 7 по 12 октября. Команды также сыграют по круговой системе, после чего и определятся победители и призёры турнира. На данный момент "Динамо-Строитель" занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, лидирует "Динамо-Казань".