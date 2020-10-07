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7 октября 2020, 21:25

"Автомобилист" переиграл "Барыс" и одержал третью победу подряд

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" удачно начал новую домашнюю серию. "Шоферы" на своем льду переиграли "Барыс" - 3:2.

Уже к пятой минуте встречи екатеринбуржцы вели со счетом 2:0. Сначала отличился Питер Холланд, а затем большинство реализовал Брукс Мэйсек. Правда до перерыва гости одну шайбу отыграли и вернулись в игру.

Во втором периоде Алексей Макеев забросил свою девятую шайбу в сезоне и снова сделал преимущество "Автомобилиста" комфортным. За три минуты до конца матча гости отыграли одну шайбу, но на результат это не повлияло - 3:2.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома. В пятницу "шоферы" примут "Металлург".

Областная газета Свердловской области

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