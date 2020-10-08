«Автомобилист» переиграл «Барыс» впервые за шесть матчей

Алексей Макеев (справа) и Анатолий Голышев празднуют третью заброшенную шайбу в ворота "Барыса". Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Шофёры» на своём льду одолели одного из самых неудобных для себя соперников – казахстанский «Барыс» – 3:2.

Последние пять очных встреч екатеринбуржцы проиграли, и, конечно, хотели прервать эту серию. Тем более что «Автомобилист» находится на подъёме, одержав две гостевые победы над принципиальными соперниками: «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

Встреча с «Барысом» для подопечных Билла Питерса началась очень хорошо. Уже на второй минуте матча Алексей Макеев в своей зоне совершил перехват и отличной передачей отправил Питера Холланда на рандеву с голкипером гостей, и канадец открыл счёт в матче. А через четыре минуты Холланд поучаствовал во второй заброшенной шайбе уже в качестве ассистента: Питер отдал в угол площадки на Дэна Секстона, тот в касание переправил на пятак, где Брукс Мэйсек точным броском завершил легионерскую комбинацию «Автомобилиста». Правда, «Барыс» ещё до перерыва отквитал одну шайбу и сумел вернуться в игру.

Во втором периоде Алексей Макеев набрал своё второе очко в матче (нападающий вышел на первое место среди бомбардиров лиги и находится на втором месте среди снайперов). Но здесь стоит отметить действия Анатолия Голышева, который впоследствии стал лучшим игроком матча: Голышев здорово поборолся за воротами гостей, отобрал шайбу у защитника и выкатил на пятак, где Макееву оставалось только попасть в ворота, что он и сделал. В заключительной двадцатиминутке гости вновь сократили отставание до одной шайбы, но на большее их не хватило: «Автомобилист» продлил свою победную серию до трёх матчей.

– Мы хорошо начали игру, но возникли проблемы с удалениями, во втором периоде играли втроём против пятерых. Но выстояли, отсюда и положительный результат. Большой объём работы проделали защитники, которые приняли много бросков на себя. Всё это благодаря работе, которую мы ведём, просматриваем видео, изучаем соперника. Сегодня мы играли в пять защитников, это, конечно, не то, на что мы рассчитываем. Скоро должны вернуться Захар Арзамасцев и Денис Бодров, и должно стать попроще. Бодров уже восстановился, приступил к занятиям, – сказал на послематчевой пресс-конференции Билл Питерс.

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