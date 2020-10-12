Свердловское звено штурмует КХЛ: «Автомобилист» вырвался на первое место в Восточной конференции

Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» на своём льду в четырнадцатый раз подряд обыграл челябинский «Трактор» (3:1). Благодаря этому успеху «шофёры» поднялись на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Борьба в верхней части турнирной таблицы Востока в начале чемпионата крайне ожесточённая. Пять команд («Автомобилист», «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург») находятся в трёх очках, и с каждым туром ситуация может кардинально меняться.

Екатеринбуржцы завершали довольно тяжёлую домашнюю серию матчем с «Трактором». До этого «шофёры» впервые за долгое время обыграли «Барыс» (3:2), а также трижды ведя в счёте по ходу встречи уступили «Металлургу» по буллитам (3:4). Челябинский коллектив перед очной встречей с «Автомобилистом» шёл на серии из трёх побед, но при этом встречи с командой из Екатеринбурга у «Трактора» в последнее время совершенно не получаются.

Очередное уральское дерби подарило зрителям яркий матч, в котором интрига держалась до самого конца. «Автомобилист» открыл счёт уже в самом начале встречи. Вновь отлично сработало первое звено екатеринбургской команды: Алексей Макеев сыграл на Анатолия Голышева, тот вывел отличной передачей Павла Дацюка к воротам «Трактора», и капитан «Автомобилиста» спокойно переиграл голкипера гостей.

Интересно, что после такого резвого начала команды сбавили темп. Моментов было не так много, а те, которые возникали, пресекались вратарями обеих команд. Один из ключевых моментов матча случился в середине третьего периода. «Автомобилист» получил численное преимущество, расположился в зоне соперника, но Алексей Василевский допустил ошибку и потерял шайбу, которую подхватил Алексей Бывальцев. Нападающий «Трактора» убежал на рандеву с Якубом Коваржем и переиграл его. Алексей Василевский от злости едва не сломал клюшку об ворота, а после матча извинился перед Коваржем: «Извиняюсь за свою ошибку, Якуб мог сыграть на ноль». На что Якуб очень мило ответил в своём Instagram: «Это я должен был тебя спасти, извини».

Но долго радоваться челябинцам не пришлось. «Автомобилист» в этом же большинстве вновь вышел вперёд: Алексей Макеев набросил шайбу на пятак, где Андрей Обидин переправил её в ворота. У «Трактора» оставалось ещё время на то, чтобы вновь выровнять положение, но многочисленные удаления постоянно держали команду в меньшинстве. В итоге всё тот же Дацюк в большинстве поставил жирную точку в этой встрече: Павел получил шайбу на фланге, сместился в центр и, обыграв защитника, точно бросил с неудобной руки в девятку ворот Романа Вилла. «Автомобилист» одержал победу и вырвался на первое место в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне на первое место у «Автомобилиста» вышло не звено легионеров, как это было в двух прошлых сезонах. Нет Доуса, нет Да Косты, которые раньше забрасывали в каждом матче и делали результат. Зато раскрылось первое звено екатеринбургской команды, лидером которого является Дацюк. Павел долго размышлял, стоит ли продолжать карьеру, но всё же решил продлить её ещё как минимум на год. В прошлом сезоне его мучили травмы, он пропускал много матчей, и, казалось, что лидером он является только в раздевалке, а не на льду. Но к большому удивлению, 42-летний Дацюк заиграл как в лучшие годы. Это уже даже не вторая и не третья молодость, это феномен, который едва поддаётся объяснению. Павел в 15 стартовых матчах сделал 13 голевых передач (лидер КХЛ), забросил пять шайб и находится на втором месте в списке бомбардиров лиги. Учитывая, что за весь прошлый регулярный сезон Дацюк набрал 22 очка результативности, старт нынешнего сезона просто феноменальный.

Вместе с ним блистает и Алексей Макеев. Уроженец Новоуральска покинул «Автомобилист» в 2013 году и семь сезонов выступал за «Витязь», где стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Вернувшись в Екатеринбург этим летом, Макеев уже на старте чемпионата забросил 10 шайб (второй снайпер лиги), сделал девять передач, был признан лучшим нападающим КХЛ и возглавляет гонку бомбардиров.

С ними в тройке блестяще взаимодействует Анатолий Голышев (6 голов и 4 передачи). Анатолий пропустил старт чемпионата из-за травмы, однако затем быстро влился в свердловское звено (Макеев и Дацюк – уроженцы региона и воспитанники свердловского хоккея, Голышев – воспитанник «Автомобилиста»), которое сейчас, пожалуй, лучшее в лиге.

Но при этом стоит сказать, что если в атаке «Автомобилист» – лучшая команда лиги (55 заброшенных шайб), то вот с обороной пока есть проблемы. Конечно, свою роль играют и постоянные травмы защитников, оставшимся в строю приходится порой играть всего в две пары весь матч. Отсюда и не самый лучший показатель по игре в обороне – 37 пропущенных шайб (12-е место в лиге). Но постепенно травмированные защитники возвращаются в состав, поэтому в ближайшее время оборона «Автомобилиста» должна стабилизироваться, по крайней мере в плане количества.

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