Фото: Пресс-служба «Динамо-Строитель»

В Казани завершился чемпионат России по хоккею на траве. Нынешний сезон из-за всех неполадок с федерацией получился самым коротким за всю историю.

Напомним, в чемпионате принимали участие шесть команд. Всего было запланировано три общих тура (два в Казани и один в Екатеринбурге), в рамках которых команды играют друг с другом по круговой системе. После первого тура команд осталось пять: ЦОП Москомспорта пропустил матчи в Екатеринбурге из-за коронавируса и получил за это технические поражения, на последний тур команда не поехала уже из-за того, что никакого турнирного значения матчи для неё не имели.

Перед заключительным туром в Казани екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» занимал лишь четвёртое место, уступая «Динамо-Казани», «Динамо-Электростали» и «Тане». Но плотность в таблице была высокой, шансы оставались даже на второе итоговое место (казанская команда уже сильно оторвалась от всех преследователей).

И екатеринбуржцы провели третий общий тур выше всяких ожиданий. Сначала «Динамо-Строитель» обыграло «Тану» (6:2) и вышло на третье место в таблице, затем оказалось сильнее «Динамо-Электростали» (2:0) и приблизилось ко второму месту. Потом уральцы разгромили питерский СПБ УОР-2 (7:0), а в заключительном матче обыграли новоиспечённого чемпиона страны – «Динамо-Казань» (1:0). Правда, даже четырёх побед в Казани не хватило екатеринбуржцам для того, чтобы занять второе место: «Динамо-Электросталь» также обыграло казанское «Динамо» и взяло серебро, оставив «Динамо-Строитель» на третьей позиции.

Теперь команды ушли на перерыв, после чего будет подготовка к чемпионату России по индор-хоккею. Также в ноябре состоится конференция, на которой будут избирать нового президента Федерации хоккея на траве (на данный момент этот вид спорта является частью Федерации бейсбола России), нового исполкома, а также будут решаться вопросы по возвращению федерации.

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