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15 октября 2020, 00:32

"Автомобилист" на выезде переиграл "Витязь"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал очередную победу в КХЛ. "Шоферы" на выезде обыграли "Витязь" - 4:3.

Хозяева вышли вперед на девятой минуте встречи, реализовав большинство. Но перед самым перерывом Алексей Макеев также в большинстве сравнял счет.

Во втором периоде Алексей Василевский забросил вторую шайбу "Автомобилиста", а в третьем периоде Брукс Мэйсек и Денис Бодров довели преимущество екатеринбуржцев до разгромного. В концовке встречи хозяева отыграли две шайбы, но на результате это не сказалось - 4:3 в пользу "Автомобилиста".

Областная газета Свердловской области

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