"Автомобилист" вернулся с выездной серии с двумя победами

Фото: Пресс-служба "Северстали"

Хоккейный клуб "Автомобилист" завершил очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Шофёры" гостили в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Череповце.

Стартовали екатеринбуржцы удачно. Матч против "Витязя" складывался хорошо, подопечные Билла Питерса вели со счётом 4:1, однако в концовке позволили сопернику отквитать две шайбы. Как итог - победа со счётом 4:3.

В игре против "Торпедо" "Автомобилист" пропустил первым. Но Алексей Василевский и Вячеслав Литочвенко, отличившиеся по разу, вывели свою команду вперёд во втором периоде. В заключительной двадцатиминутке хозяева сравняли счёт и перевели дело в овертайм, который сильнейшего не выявил. Всё решилось в серии буллитов, где сильнее оказались екатеринбуржцы - 3:2.

Однако набрать максимальное количество очков в выездной серии "Автомобилисту" не удалось. Встреча в Череповце с местной "Северсталью", которую возглавляет экс-наставник "шофёров" Андрей Разин, получилась упорной. Команды трижды отличились в первом периоде, дважды это сделали хозяева, а в составе екатеринбуржцев заброшенной шайбой отметился Станислав Бочаров. В дальнейшем зрители голов не увидели, "Северсталь" одержала победу со счётом 2:1.

"Автомобилист" продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. После 18 матчей в активе "шофёров" 27 очков.