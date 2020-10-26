"Автомобилист" и "Авангард" забросили на двоих девять шайб

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел продлить победную серию в регулярном чемпионате КХЛ. "Шофёры" на выезде уступили в ярком матче "Авангарду" - 3:6.

Уже на второй минуте Александр Хохлачёв вывел гостей вперёд, а через несколько минут Станислав Бочаров счёт сравнял. Буше Рид и Александр Хохлачёв отличились ещё по разу и сделали преимущество "Авангарда" комфортным. Алексей Макеев сумел вернуть "шофёров" в игру, но на его шайбу хозяева ответили тремя результативными атаками в течение трёх минут. Гол Георгия Белоусова в самой концовке встречи ни на что не повлиял - 6:3 в пользу "Авангарда".

"Автомобилист" после 20 игр занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ак Барса" на одно очко и имея при этом игру в запасе.