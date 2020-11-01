"Автомобилист" разгромил рижское "Динамо", забросив семь шайб

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал вторую победу в домашней серии. "Шоферы" разгромили рижское "Динамо" - 7:2.

Интересно, что в первом периоде команды отличились лишь по разу: на гол Станислава Бочарова рижане ответили шайбой Зиле. Зато во втором и третьем периодах клубы устроили голевую феерию. На счету Алексея Макеева хет-трик и звание лучшего игрока матча. Еще по разу отличились Станислав Бочаров, Брукс Мэйсек и Дэн Секстон.

Команды ушли на перерыв на матчи Евротура. Больше недели в регулярном чемпионате КХЛ будет пауза.