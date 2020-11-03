"Автомобилист" подписал контракт с немецким защитником Корбинианом Хольцером

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил об очередном приобретении. Состав екатеринбургской команды пополнил защитник сборной Германии Корбиниан Хольцер.

Корбиниан является габаритным защитником, его рост - 190 см, вес - 99 кг. Начинал свою профессиональную карьеру в Германии, где выступал за такие клубы как Tölzer Löwen, Eisbären Regensburg, DEG Metro Stars. Затем Хольцер перебрался в Америку, играл в АХЛ, а затем и в НХЛ. В прошлом сезоне перешёл в клуб Nashville Predators, провёл 49 матчей и набрал 4 очка результативности. Всего в НХЛ провел 211 матчей, набрав 27 (6+21) очков. В АХЛ - 332 матча, 92 (15+77) очка. Также выступал за сборную Германии на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Интересно, что Хольцер - шестой легионер в составе "Автомобилиста" после Якуба Коваржа, Брукса Мэйсека, Дэна Секстона, Питера Холланда и Чарльза Геноуэйя. По правилам КХЛ каждая команда может включать в заявку на матч только пять легионеров, таким образом, Биллу Питерсу придётся проводить ротацию среди иностранных игроков.