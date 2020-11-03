"Автомобилист" стал стабильнее. Принесёт ли это результат?

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Клубы Континентальной хоккейной лиги отправились на недельную паузу: с 5 по 8 ноября состоятся матчи финского этапа Евротура - Кубка Карьяла. В регулярном чемпионате КХЛ позади треть матчей, а, значит, можно подвести промежуточные итоги.

Екатеринбургский "Автомобилист" продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. На данный момент "шофёры" располагаются на третьей строчке, имея после 22 игр 33 очка. При этом у "Салавата Юлаева", который идёт вторым, сыграно аж 25 матчей, а очков - всего 30 (уфимцы обходят "Автомобилист" из-за того, что являются лидером своего дивизиона). На первом месте на Востоке располагается казанский "Ак Барс" - 23 матча и 34 очка. То есть по потерянным очкам "Автомобилист" - лидер Восточной конференции после трети чемпионата.

Новый тренерский штаб привнёс в действия "Автомобилиста" стабильность. Если вспомнить прошлый сезон, то тогда екатеринбургскую команду лихорадило от отменного старта и лидерства в чемпионате до последнего места в конференции. Сейчас же "шофёры" на классе обыгрывают те команды, которые и должны обыгрывать, плюс не проваливаются в матчах с топовыми клубами. Пожалуй, лишь в конце сентября подопечные Билла Питерса попали в небольшую яму (уступили подряд "Витязю", минскому "Динамо" и "Сибири"), однако затем взяли себя в руки и вернулись на прежний курс.

Как уже писала "Областная газета", на первый план у "Автомобилиста" вышло стартовое свердловское звено - Дацюк-Макеев-Голышев. Волшебник выдал феноменальный старт сезона в свои 42 года, когда его уже многие списали по завершению прошлого. Фантастическую результативность демонстрирует Алексей Макеев - уроженец Новоуральска вернулся в "Автомобилист" минувшим летом и за 22 игры уже забросил 15 шайб и сделал 11 результативных передач (лучший снайпер и бомбардир лиги на данный момент). Для сравнения, за весь прошлый сезон он забросил 13 шайб и сделал 24 передачи. Анатолий Голышев, пропустивший старт сезона, прекрасно влился в звено. У этой троицы действительно какая-то химия, будто они играют вместе уже очень давно.

Есть проблемы в обороне, которые не всегда связаны с игровыми моментами. К примеру, в один из промежутков сезона в лазарете оказались сразу несколько ключевых игроков защиты, и Биллу Питерсу приходилось где-то играть даже в две пары защитников. Конечно, с такой нагрузкой приходят и ошибки. Очень часто эти ошибки исправляет Якуб Коварж. Чешский голкипер в нынешнем сезоне уже сыграл четыре матча на ноль, и практически в каждой встрече его сэйвы помогали "Автомобилисту" добиваться нужного результата.

Нагрузка на Коваржа также колоссальная, Якуб играет почти в каждом матче. Возможно, чеху будут давать больше отдыхать в связи с новым приобретением, о котором "Автомобилист" объявил сегодня: екатеринбургский клуб до конца сезона подписал немецкого защитника из НХЛ Корбиниана Хольцера. Он поиграл и в НХЛ, и на чемпионатах мира, и Олимпиаде - в общем, то, что "Автомобилисту" необходимо. Плюс Хольцер обладает внушительными габаритами (190 см, 99 кг), что позволит играть в обороне не только строже, но и жёстче, чего во многом не хватает екатеринбургским защитникам. Но дело в том, что Корбиниан - шестой легионер в составе "Автомобилиста", а по правилам КХЛ в заявку на матч можно включать только пять иностранцев. Поэтому перед Биллом Питерсом встанет вопрос: снимать кого-то из полевых игроков-легионеров, либо давать Коваржу больше отдыхать.

"Автомобилист" хорош в этом сезоне в большинстве. Екатеринбуржцы - лидеры лиги по этому показателю, из 85 попыток "шофёры" реализовали 25 (29,4%). И при этом подопечные Билла Питерса стали гораздо чаще удаляться и пропускать в меньшинстве. Больше штрафных минут в стартовой трети чемпионата насобирал только челябинский "Трактор", и такая статистика, конечно, не может радовать.

Ещё один интересный статистический момент - "Автомобилист" является самой бросающей командой лиги (725 бросков) и самой результативной (79 заброшенных шайб). То есть с уходом главного снайпера прошлого сезона - Найджела Доуса - "шофёры" не провалились в атаке, а продолжают показывать яркий атакующий хоккей. Осталось подкорректировать игру в обороне (надеемся, что Хольцер здесь сыграет особую роль) - и "Автомобилист" готов бороться за самые высокие места. По крайней мере в Восточной конференции точно.