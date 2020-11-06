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Спорт / Хоккей
6 ноября 2020, 11:44

Российская молодёжка разгромила Финляндию на Кубке Карьяла

Фото: Пресс-служба ФХР

Фото: Пресс-служба ФХР

В Финляндии стартовал первый этап хоккейного Евротура - Кубок Карьяла. Сборная России встречалась с хозяевами турнира и одержала уверенную победу - 6:2.

Как уже писала "Областная газета", Федерация хоккея России приняла решение отправить в Финляндию молодёжную сборную России под руководством Игоря Ларионова. Но, несмотря на то что финны в среднем были старше на семь лет, встреча прошла под диктовку наших хоккеистов.

Российская молодёжка выдала блестящий первый период. Уже на второй минуте Родион Амиров открыл счёт, а ещё до перерыва Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов сделали преимущество сборной России комфортным. В начале второго периода финны одну шайбу отыграли и создали ещё большое количество моментов у ворот нашей команды. Но подопечные Игоря Ларионова выстояли, а под занавес второго периода Даниил Чайка и Егор Чинахов отличились по разу и сделали счёт неприлично крупным.

В заключительном отрезке матча команды сумели по разу огорчить друг друга: на шайбу Ере Саллинена россияне ответили голом Егора Афанасьева. Как итог - 6:2 в пользу сборной России.

Областная газета Свердловской области

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Российская молодёжка разгромила Финляндию на Кубке Карьяла