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Спорт / Хоккей
16 ноября 2020, 17:33

«Автомобилист» одержал две выездные победы

Фото: Пресс-служба клуба "Динамо-Рига"

Фото: Пресс-служба клуба "Динамо-Рига"

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал две выездные победы в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Шофёры» оказались сильнее ярославского «Локомотива» и рижского «Динамо».

Обе встречи получились упорными. Игра с ярославским клубом вновь оказалась не такой яркой, как хотелось бы зрителям (в Екатеринбурге клубы так и не сумели забросить ни в основное время, ни в овертайме). Счёт был открыт в начале второго периода, Брукс Мэйсек вывел «Автомобилист» вперёд с передачи Анатолия Голышева, а под занавес второго периода отличился уже сам Голышев. В самой концовке встречи «Локомотив» одну шайбу отыграл, но на итоговый результат это не повлияло – 2:1 в пользу екатеринбуржцев. Лучшим игроком матча в составе «Автомобилиста» был признан Якуб Коварж, совершивший 38 сэйвов.

Встреча с рижским «Динамо» также выдалась упорной, хотя латвийская команда располагается на последнем месте в Западной конференции. Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, а на седьмой получили численное преимущество и могли упрочить своё лидерство. Однако вместо этого «Автомобилисту» удалось забросить в меньшинстве: отличился Никита Трямкин, выполнявший в этом матче функции капитана команды. Правда, это большинство рижанам всё же удалось реализовать: Кристапс Зиле вновь вывел «Динамо» вперёд. «Автомобилист» отыгрался в середине второго периода, Дэн Секстон забросил четвёртую шайбу в сезоне.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, и её судьба решилась в овертайме. За 25 секунд до его окончания Алексей Макеев сумел забросить шайбу и принести своей команде победу – 3:2.

«Автомобилист» продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы, располагаясь на третьей строчке, но при этом у екатеринбургской команды сыграно на два матча меньше, чем у конкурентов. Вчера, когда этот номер «ОГ» уже был подписан в печать, «шофёры» встречались с лидером Восточной конференции – казанским «Ак Барсом».

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  • Опубликовано в №214 от 17.11.2020
Областная газета Свердловской области
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