«Автомобилист» проиграл четыре матча подряд

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» поражением завершил очередную выездную серию. «Шофёры» в Челябинске уступили местному «Трактору» – 3:4.

Безвыигрышная серия екатеринбургской команды достигла четырёх матчей. Если к поражению в Казани от «Ак Барса» (0:3) можно отнестись спокойно, всё-таки играли с лидером Восточной конференции, то дальнейшие два проигрыша от нижегородского «Торпедо» были довольно неожиданными. Сначала «шофёры» не смогли добиться победы дома, уступив в серии буллитов (2:3), а затем были разгромлены на выезде (1:5).

Неудачные игры с «Торпедо», кажется, не смутили наставника «Автомобилиста» Билла Питерса. После матчей он говорил об индивидуальных ошибках в обороне, а также о возвращении Павла Дацюка. Волшебник пропустил практически месяц из-за травмы, и в его отсутствие атакующие действия команды выглядели не самым лучшим образом. В матчах с «Торпедо» Дацюк отметился заброшенной шайбой, а также результативной передачей, в очередной раз доказав, что является лидером команды даже в свои 42 года.

В матче с челябинским «Трактором» «Автомобилист» должен был реабилитироваться за три поражения. Екатеринбуржцы не проигрывали челябинцам в последних 14 матчах, что, конечно, вселяло оптимизм. Правда, сам матч начался для подопечных Билла Питерса не самым лучшим образом. Хозяева в конце первого периода открыли счёт, Лукаш Седлак реализовал большинство. Но «шофёры» ещё до перерыва сумели отыграться: Алексей Макеев с передачи Дацюка забросил свою cемнадцатую шайбу в сезоне и продолжает занимать вторую строчку в списке лучших снайперов лиги.

Во втором периоде команды также отличились по разу, только в роли отстающих на этот раз были хозяева. Георгий Белоусов после блестящего розыгрыша большинства вывел «Автомобилист» вперёд, но Томаш Гика сумел сравнять счёт до второго перерыва. Игра могла завершиться в основное время, Питер Холланд в середине заключительного отрезка игры вновь вывел «Автомобилист» вперёд, и дело шло к победе. Но на последней минуте основного времени челябинцы сумели забросить третью шайбу и перевести дело в овертайм, а в дополнительной пятиминутке и вовсе вырвать победу – 4:3.

Четыре поражения подряд отбросили «Автомобилист» на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Правда, у екатеринбуржцев меньше сыгранных матчей, чем у тех команд, которые идут выше, так что шансы подняться должны предоставиться уже в ближайших играх. Следующую встречу «шофёры» проведут 28 ноября дома против лидера Западной конференции – московского ЦСКА.

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