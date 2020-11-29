«Автомобилист» крупно проиграл «ЦСКА»

«Автомобилист» продолжил неудачную для себя серию. Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

ХК «Автомобилист» на своём поле уступил московскому «ЦСКА». От поражения всухую команду спас Павел Дацюк.

Встреча состоялась накануне в Екатеринбурге. В первом периоде «шофёры» трижды играли в большинстве, однако поразить ворота армейцев так и не смоги. Зато первая же атака гостей привела к взятию ворот.

Во втором периоде «ЦСКА» отличился ещё дважды. В третьем периоде армейцы довели счёт до неприличного. «Автомобилисту» удалось отквитать одну шайбу усилиями Павла Дацюка. Однако под занавес матча армейцы забросили пятую шайбу. Итоговый счёт – 1:5 в пользу армейского клуба.

Это поражение стало для «шофёров» пятым подряд. В предыдущем поединке екатеринбуржцы уступили на выезде в овертайме челябинскому «Трактору» - 3:4.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома: 30 ноября команда примет «Салават Юлаев».