Темы дня

Спорт / Хоккей
29 ноября 2020, 10:41

«Автомобилист» крупно проиграл «ЦСКА»

«Автомобилист» продолжил неудачную для себя серию.

«Автомобилист» продолжил неудачную для себя серию. Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

ХК «Автомобилист» на своём поле уступил московскому «ЦСКА». От поражения всухую команду спас Павел Дацюк.

Встреча состоялась накануне в  Екатеринбурге. В первом периоде «шофёры» трижды играли в большинстве, однако поразить ворота армейцев так и не смоги. Зато первая же атака гостей привела к взятию ворот.

Во втором периоде «ЦСКА» отличился ещё дважды. В третьем периоде армейцы довели счёт до неприличного. «Автомобилисту» удалось отквитать одну шайбу усилиями Павла Дацюка. Однако под занавес матча армейцы забросили пятую шайбу. Итоговый счёт – 1:5 в пользу армейского клуба.

Это поражение стало для «шофёров» пятым подряд. В предыдущем поединке екатеринбуржцы уступили на выезде в овертайме челябинскому «Трактору» - 3:4.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома: 30 ноября команда примет «Салават Юлаев».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.11.2020, 10:41 / Спорт
«Автомобилист» крупно проиграл «ЦСКА»
29.11.2020, 09:54 / Общество
В полиции прокомментировали жёсткое задержание в Екатеринбурге автомобилистки без прав
29.11.2020, 09:05 / Политика
Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина обратились к свердловчанам по случаю Дня матери
28.11.2020, 23:01 / Общество
В небе над Берёзовским появились разноцветные световые столбы
28.11.2020, 21:41 / Общество
По факту гибели замглавы Новоуральска возбуждено уголовное дело