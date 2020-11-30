Темы дня

Спорт / Хоккей
30 ноября 2020, 22:52

"Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд, уступив "Салавату Юлаеву"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел прервать неудачную серию матчей в КХЛ. "Шофёры" на своём льду уступили "Салавату Юлаеву" - 0:1.

Встреча получилась напряжённой. Обе команды имели хорошие моменты для того, чтобы забить в основное время. Блестяще действовали голкиперы обеих команд, которые сохраняли свои ворота на замке. В итоге основное время так и завершилось вничью - 0:0.

Ключевым моментом стало удаление Алексея Макеева в овертайме. Гости долгое время разыгрывали большинство, но все же сумели забить единственную шайбу в матче. В итоге - 1:0 в пользу "Салавата Юлаева".

Следующий матч "Автомобилист" проведет дома. В среду "шофёры" примут московское "Динамо".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2020, 22:52 / Спорт
"Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд, уступив "Салавату Юлаеву"
30.11.2020, 21:46 / Политика
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете госслужащим иметь иностранное гражданство
30.11.2020, 20:47 / Общество
Евгений Куйвашев и Владимир Якушев провели первый совместный приём граждан
30.11.2020, 19:48 / Спорт
Кандидат от Федерации лёгкой атлетики Свердловской области стал президентом ВФЛА
30.11.2020, 18:47 / Общество
Смог накроет Свердловскую область до конца рабочей недели