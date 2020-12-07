"Автомобилист" потерпел восьмое поражение подряд, уступив "Ак Барсу"

Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Хоккейный клуб "Автомобилист" продолжает неудачное выступление в регулярном чемпионате КХЛ. Екатеринбуржцы с поражения начали новую выездную серию, уступив казанскому "Ак Барсу" - 0:2.

Стоит отметить, что в составе "Автомобилиста" наконец-то дебютировал Корбиниан Хольцер - немецкий защитник, которого "шофёры" подписали ещё 3 ноября. Но из-за оформления документов Хольцер смог дебютировать в составе новой команды только в декабре.

В первом периоде обе команды имели хорошие возможности для того, чтобы открыть счёт. "Ак Барс" несколько раз играл в большинстве, но на последнем рубеже здорово действовал Якуб Коварж, который оставлял "Автомобилист" в игре. Без заброшенных шайб прошёл и второй период. Всё решилось в заключительной двадцатиминутке. Хозяева сумели воспользоваться ошибкам екатеринбуржцев и дважды отличиться в течение трёх минут. Как итог - 2:0 в пользу "Ак Барса".

В некоторых СМИ появилась информация, что внутри команды назревает конфликт. Так, издание Metaratings сообщает о разногласиях Билла Питерса с игроками. Однако сам специалист эту информацию опроверг.

- Я не обращаю внимания на то, что пишут в СМИ. В субботу вечером мы встречались с руководством, где мы говорили о предстоящей паузе на Евротур. Я думаю о работе, а не о том, что пишут в СМИ, - сказал Билл Питерс на послематчевой пресс-конференции.

"Автомобилист" продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Следующую встречу "шофёры" также проведут на выезде. Сегодня "шофёры" встретятся с "Авангардом".