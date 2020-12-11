"Автомобилист" разгромно проиграл СКА и потерпел десятое поражение подряд

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" продлил свою безвыигрышную серию до десяти матчей. "Шофёры" на выезде уступили питерскому СКА - 2:7.

Уже по ходу первого периода стало понятно, что увезти очки из Санкт-Петербурга не удастся. Хозяева довольно быстро забросили две шайбы, на которые Павел Дацюк ответил своим точным броском. Правда, СКА сумел отличиться ещё три раза по ходу первого игрового отрезка. Билл Питерс был вынужден поменять голкипера: вместо Якуба Коваржа в воротах появился Владимир Галкин.

Но и ему не удалось сыграть на ноль. Клуб из Санкт-Петербурга отличился ещё дважды, "Автомобилист" отметился лишь шайбой Джеффа Плэтта. Как итог - 7:2 в пользу СКА.

Ранее "Областная газета" писала о том, что безвыигрышная серия "шофёров" может затянуться. "Автомобилист" уступил "Ак Барсу" (0:3 и 0:2), "Торпедо" (2:3 и 1:5), "Трактору" (3:4), ЦСКА (1:5), "Салавату Юлаеву" (0:1), московскому "Динамо" (2:7) и "Авангарду" (1:3).

В воскресенье, 13 декабря, "шофёрам" предстоит завершить сложнейшую выездную серию. "Автомобилист" в Магнитогорске сыграет с местным "Металлургом".