"Автомобилист" разгромил "Металлург" и прервал безвыигрышную серию

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал долгожданную победу в регулярном чемпионате КХЛ. "Шоферы" разгромили на выезде "Металлург" (4:0) и прервал серию из десяти проигранных матчей.

Уже в самом начале встречи Никита Трямкин вбросил шайбу в чужую зону, а Алексей Макеев воспользовался ошибкой голкипера хозяев и открыл счет в матче. В середине периода Станислав Бочаров получил шайбу на пятаке и красиво отправил ее в ворота. Во втором периоде "Автомобилист" отличился дважды. Сначала Павел Куликов в меньшинстве забросил третью шайбу, а затем уже в большинстве Анатолий Голышев установил окончательный счёт встречи - 4:0.

Сейчас в КХЛ наступает недельная пауза. Связана она с проведением второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.