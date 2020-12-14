«Автомобилист» прервал серию поражений

«Автомобилист» не выигрывал до встречи с «Металлургом» практически месяц. Фото: Пресс-служба «Металлурга»

Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел прервать безвыигрышную серию из десяти матчей. «Шофёры» завершили очередной выезд разгромной победой в Магнитогорске над местным «Металлургом» – 4:0.

Во всей этой суматохе сложных выездных матчей и безрезультативных игр «Автомобилист» провернул два важных трансфера. Во-первых, к команде наконец-то присоединился немецкий защитник Корбиниан Хольцер. Билл Питерс столкнулся с проблемой лимита, в команде стало шесть иностранцев вместо положенных пяти в заявке на матч. Таким образом, кто-то должен оставаться за бортом. Как только Хольцер появился в распоряжении тренерского штаба, он сразу стал выходить в стартовом составе в паре с другим иностранным защитником – Чарльзом Геноуэем. А вне заявки всё чаще стал оставаться Дэн Секстон. Таким образом, Билл Питерс делает акцент на надёжные действия в обороне.

Тем более что в атаку клуб приобрёл хорошего российского нападающего – Сергея Шумакова. Один из лидеров «Авангарда», который тащил команду к финалу Кубка Гагарина в сезоне 2018/2019 (забросил 12 шайб и сделал 5 передач в плей-офф), был приобретён за денежную компенсацию. У Шумакова не самый простой характер, но в игровом плане Сергей безусловно усилит команду и имеет необходимый опыт игры в плей-офф.

Стартовый матч Шумакова не удался («Автомобилист» уступил на выезде СКА – 2:7), зато в следующей игре команда сумела прервать серию поражений. В Магнитогорске «шофёры» смотрелись очень неплохо, как будто и не было тех десяти проигранных матчей («Областная газета» писала о том, что эта серия может достигнуть именно десяти матчей). Уже в первом периоде екатеринбуржцы отличились дважды, а во втором сумели забить и в меньшинстве, и в большинстве. Как итог – уверенная победа 4:0.

На этой неделе в КХЛ пауза, связанная с проведением Кубка «Первого канала». Следующий матч «Автомобилист» проведёт 22 декабря: в Екатеринбурге «шофёры» примут «Трактор».

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