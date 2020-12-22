Темы дня

Спорт / Хоккей
22 декабря 2020, 09:00

Владимир Путин сыграл в хоккей с 9-летним уральцем

Он встретился на катке у Кремля с 9-летним Дмитрием Ащепковым из Челябинской области.

Владимир Путин сыграл в хоккей с 9-летним уральцем. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин осуществил мечту ещё одного участника Всероссийской акции «Ёлка желаний». Он встретился на катке у Кремля с 9-летним Дмитрием Ащепковым из Челябинской области.

Вместе с мальчиком в Москву приехали его родители, 14-летний брат Денис и 8-летняя сестра Софья. До встречи с главой государства они успели побывать на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке «Патриот» и в Кремле.

В Президентом РФ юный уралец встретился на ГУМ-катке. С ними на лёд вышел вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский. Они вместе провели тренировку по хоккею, а также сфотографировались на память, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

Напомним, 5 декабря Владимир Путин пообещал исполнить два желания в рамках акции «Ёлка желаний».

Ранее мечта – обнять настоящую панду – осуществилась у 10-летнего Александра Колясникова из Тульской области. Мальчик вместе с родителями посетил Московский зоопарк, где под присмотром сотрудников зверинца встретился с пандой по имени Жуи. Затем ребёнок побывал в специальной зоне для проведения тренингов, где вместе с пандой создал уникальную футболку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 10:45 / Общество
Наступил день пяти двоек
22.12.2020, 10:43 / Экономика
Депутаты Екатеринбурга приняли бюджет города на ближайшие три года
22.12.2020, 10:22 / Политика
Александр Высокинский прокомментировал свою отставку с поста мэра и возможность участия в выборах в Госдуму
22.12.2020, 10:10 / Общество
Первую ледовую переправу открыли в Свердловской области
22.12.2020, 10:06 / Политика
Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии