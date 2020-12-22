Сборная Валерия Брагина: ставка на Питер и характер молодёжки

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею одержала уверенную победу на Кубке Первого канала. Наша команда оказалась сильнее своих соперников во всех трёх матчах турнира.

Домашний этап Евротура стал дебютным для свердловчанина Валерия Брагина во главе основной сборной. До этого он много лет возглавлял российскую молодёжку, а в мае ушёл на повышение: был назначен главным тренером питерского СКА и сборной России.

На Кубок Первого канала тренерский штаб вызвал 28 игроков из восьми клубов КХЛ. Представителей "Автомобилиста" в этом списке нет, хотя кто-кто, а Алексей Макеев, единственный россиянин в пятёрке лучших снайперов лиги на данный момент (третье место, 18 заброшенных шайб), вызов точно заслужил. Конечно, у Валерия Брагина ещё будут два этапа Евротура перед чемпионатом мира для того, чтобы посмотреть и других достойных кандидатов в действии, но отсутствие Макеева вызывает вопросы.

Зато не постеснялся Валерий Брагин вызвать аж одиннадцать игроков из своего же клуба, причём двух - на позицию голкипера. Странно, ведь в КХЛ есть и другие сильные российские голкиперы. При этом играл и вовсе все три матча Александр Самонов из питерского СКА: ни Михаил Бердин (СКА), ни Иван Федотов ("Трактор") шанса выйти на лёд так и не получили. Хотя, казалось бы, Евротур и для российской команды - возможность посмотреть в деле как можно больше человек и отобрать лучших для поездки на ЧМ. Видимо, с голкипером тренерский штаб уже определился.

Молодёжка Валерия Брагина всегда отличалась характером. Тренер умел мотивировать игроков, настраивать на нужные матчи, и Брагин зарекомендовал себя как хороший психолог. На Кубке Первого канала сборная России не всегда действовала идеально. Бывало целыми периодами защищались, со шведами пришлось дважды по ходу матча отыгрываться (вспоминаем про характер). Валидольных матчей у брагинской молодёжки было хоть отбавляй, видимо, и с основной командой будет также "весело".

Сборная России неплохо действовала в обороне. Да, в игре со Швецией пропустили трижды, но зато с финнами и чехами всего по разу. Чего не скажешь о сборной образца прошлого года: там что не матч был, то по три-четыре шайбы обязательно пропускали. При этом команда Валерия Брагина моментами показывала довольно яркий атакующий хоккей, который принёс результат. Победы 4:1 над Чехией и 5:1 над Финляндией позволяют говорить о том, что дебют Брагина во главе основной команды получился удачным.

Другое дело, что не стоит обольщаться. Сборная России в основном играла одним и тем же составом на протяжении всех трёх матчей: лидер и капитан сборной Вадим Шипачёв с Владимиров Ткачёвым и Андреем Чибисовым в первом звене, питерская пятёрка во втором, Сошников--Зернов-Коршков в третьем, ну и оставшиеся - в четвёртом. Сложилось впечатление, что именно результат вышел на первое место, хотя раньше на Евротуре тренерский штаб в основном "обкатывал" дебютантов национальной команды. Конечно, немного напрягает, что из 28 игроков, вызванных в сборную, больше половины - из двух армейских коллективов (СКА и ЦСКА). Такая тенденция длится уже не первый год, и хочется верить, что Брагин даст шанс в сборной и игрокам других клубов.

Впереди ещё два этапа Евротура, по итогам которых Брагину и его тренерскому штабу придётся формировать сборную на чемпионат мира. Его проведение запланировано с 21 мая по 6 июня в Латвии и Белоруссии, хотя в последнее время ходит много разговоров о том, что у Минска отберут право на проведение турнира.