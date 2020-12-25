"Автомобилист" одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел одержать победу во втором матче домашней серии регулярного сезона КХЛ. После поражения от "Трактора" "шофёры" в ярком матче переиграли "Салавата Юлаева" - 3:2.

Екатеринбуржцы по-прежнему не могут вернуться в привычную колею. После десяти поражений подряд в начале декабря "Автомобилист" всё же прервал эту серию, разгромив магнитогорский "Металлург". Затем наступила недельная пауза на матчи Евротура, и была надежда, что после неё мы увидим совсем другой "Автомобилист", амбициозный, с горящими глазами. Однако вместо этого последовало поражение на своём льду от "Трактора", который набрал хороший ход.

При этом всём уже в следующей игре против "Салавата Юлаева" "шофёры" смотрелись очень достойно. Пропустив в середине первого периода, подопечные Билла Питерса сумели отыграться ещё до перерыва. Георгий Белоусов получил шайбу от Павла Дацюка в чужой зоне и не раздумывая нанёс точный бросок с кистей под перекладину.

Интересно, что и в первом, и во втором периодах "Автомобилист" значительно превосходил своего соперника по броскам (41-24 после двух периодов), но по броскам в створ ворот команды были примерно равны (18-16). "Салават Юлаев" лучше подходил к своим моментам и в итоге снова сумел выйти вперёд: за 30 секунд до второго перерыва Маркус Гранлунд оформил дубль.

"Гол в раздевалку" в большинстве случаев негативно сказывается на психологическом состоянии пропустившей команды. Но "Автомобилист" не сломился и с самого начала третьего периода начал штурмовать ворота Юхи Метсолы. Сергей Шумаков мог забросить свою первую шайбу за "шофёров", но его выход один на один с голкипером фолом нарушил защитник уфимцев. После долгих стараний "шофёры" всё же сумели сравнять счёт. Вновь Георгий Белоусов блестяще сыграл, протащил шайбу через всю площадку и сделал пас на "пятак", где Станислав Бочаров спокойно переиграл Метсолу. А через три минуты "Автомобилисту" и вовсе удалось вырвать победу. Бочаров получил шайбу в чужой зоне, скинул Павлу Куликову, а тот в касание нанёс точный бросок в дальний угол - 3:2.

Эта победа позволила "шофёрам" вернуться в шестёрку сильнейших команд Восточной конференции. На данный момент подопечные Билла Питерса располагаются на шестом месте, но сыграли меньше матчей, чем конкуренты. Следующую встречу "Автомобилист" вновь проведёт в Екатеринбурге, 26 декабря команда примет "Нефтехимик". Завершит год екатеринбургский клуб 28 декабря домашней игрой с "Амуром".