Хет-трик Секстона принес "Автомобилисту" победу над "Нефтехимиком"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел одержать вторую победу подряд. В родных стенах "шофёры" оказались сильнее "Нефтехимика" - 3:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Почти два периода шла борьба за инициативу на каждом участке площадки. Лишь перед самым вторым перерывом "Автомобилист" все же вышел вперёд: отличился Дэн Секстон.

В третьем периоде вновь была равная борьба, но "Автомобилист" сумел удержать победу. За четыре минуты до конца матча Секстон отличился во второй раз, а затем поразил и пустые ворота "Нефтехимика", оформив хет-трик - 3:0.

Впереди у "Автомобилиста" заключительный матч года. 28 декабря "шоферы" примут "Амур".