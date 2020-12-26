Темы дня

Спорт / Хоккей
26 декабря 2020, 20:15

Хет-трик Секстона принес "Автомобилисту" победу над "Нефтехимиком"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел одержать вторую победу подряд. В родных стенах "шофёры" оказались сильнее "Нефтехимика" - 3:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Почти два периода шла борьба за инициативу на каждом участке площадки. Лишь перед самым вторым перерывом "Автомобилист" все же вышел вперёд: отличился Дэн Секстон.

В третьем периоде вновь была равная борьба, но "Автомобилист" сумел удержать победу. За четыре минуты до конца матча Секстон отличился во второй раз, а затем поразил и пустые ворота "Нефтехимика", оформив хет-трик - 3:0.

Впереди у "Автомобилиста" заключительный матч года. 28 декабря "шоферы" примут "Амур".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.12.2020, 11:10 / Общество
В Баренцевом море затонуло рыболовное судно: пропали 17 человек
28.12.2020, 10:53 / Спорт
Молодёжная сборная России по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира
28.12.2020, 10:51 / Общество
31 декабря россияне смогут отправиться в путешествие на поезде со скидкой 50%
28.12.2020, 10:15 / Общество
В Екатеринбурге футболисту-алиментщику назначили 40 часов обязательных работ
28.12.2020, 09:50 / Общество
Стало известно новогоднее расписание автобусов в Екатеринбурге