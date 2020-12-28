Молодёжная сборная России по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира

Фото: Пресс-служба ФХР

Молодёжная сборная России по хоккею, возглавляемая Игорем Ларионовым, продолжает своё выступление на чемпионате мира. Во втором туре россияне неожиданно уступили команде Чехии - 0:2.

После стартовой победы над сборной США, подопечные Игоря Ларионова встречались с неуступчивой Чехией. Однако в то, что наша национальная команда потеряет очки в этом матче, верилось с трудом.

Первый период прошёл под диктовку сборной России, которая пыталась играть первым номером. Чехи же в основном защищались, причём иногда просто выбрасывая шайбу из своей зоны. Во втором периоде ход игры не изменился, россияне продолжали атаковать, а забить при этом умудрились чехи: отличился Коффер. В третьем периоде Чехия оборонялась ещё глубже, и взломать такую защиту было крайне тяжело. При этом чехи забили и во второй раз: шайба на счету Ланга. До конца встречи россияне имели несколько хороших моментов, но реализовать их не сумели - 0:2.

После двух туров сборная России располагается на третьей строчке в своей группе. Следующий матч подопечные Игоря Ларионова проведут против Австрии, встреча состоится 30 декабря.