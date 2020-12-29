"Автомобилист" всухую обыграл "Амур" в заключительном матче года

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" завершил 2020 год уверенной победой. В родных стенах "шофёры" обыграли "Амур" - 3:0.

Алексей Макеев открыл счёт в матче ещё в первом периоде: после передачи Павла Дацюка нападающий нанес точный бросок в дальний угол. Второй период прошёл в равной борьбе, зрители так и не увидели заброшенных шайб. Зато в начале третьего периода "Автомобилист" выстрелил дуплетом. Сначала вновь отличился Алексей Макеев с передачи всё того же Дацюка, а через две минуты Питер Холланд реализовал большинство и установил окончательный счёт встречи - 3:0.

Эта победа стала для "Автомобилиста" третьей подряд. До этого "шофёры" обыграли "Салават Юлаев" (3:2) и "Нефтехимик" (3:0).