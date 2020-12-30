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30 декабря 2020, 10:41

Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Австрию на чемпионате мира

Сборная России по хоккею продолжает выступление на молодёжном чемпионате мира. В третьем туре подопечные Игоря Ларионова разгромили Австрию - 7:1.

Ещё в первом периоде россияне сумели отличиться четыре раза. Дубль на свой счёт записал Василий Подколзин, ещё по разу отличились Родион Амиров и Марат Хуснутдинов. Во втором периоде сборная России сбавила обороты и позволила сопернику одну шайбу отквитать: Сенна Петерс сделал счёт 4:1. Однако в третьем периоде подопечные Игоря Ларионова вновь продемонстрировали свой высокий уровень и ещё трижды огорчили вратаря австрийской команды: по шайбе на своё счёт записали Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. В стартовом матче россияне оказались сильнее США (5:3), а во втором сенсационно уступили сборной Чехии (0:2). На данный момент подопечные Игоря Ларионова располагаются на втором месте в группе, имея после трёх матчей шесть очков. В заключительной игре группового этапа сборная России сыграет с лидером турнирной таблицы - сборной Швеции, которая ещё не потерпела ни одного поражения. Встреча состоится завтра, 31 декабря, в 07:30 по московскому времени.

Областная газета Свердловской области

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