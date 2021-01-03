Молодежная сборная России по хоккею переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею продолжает свое выступление на молодежном чемпионате мира по хоккею. Подопечные Игоря Ларионова в упорной борьбе переиграли Германию в четвертьфинале турнира - 2:1.

Несмотря на то, что россияне были явными фаворитами встречи, матч выдался крайне тяжёлым. В первом периоде Василий Подколзин открыл счёт в игре, сумев забить в меньшинстве. Во втором периоде Данил Башкиров увеличил преимущество нашей команды, однако спокойной концовки не получилось.

Немцы сумели одну шайбу отыграть в начале третьего периода, благодаря усилиям Флориана Элиаса. Концовка игры получилась крайне напряжённой, сборная Германии имела несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт, однако сделать этого не сумели. Как итог - 2:1 в пользу сборной России, которая пробилась в полуфинал турнира. Соперник по полуфиналу станет известен позже.

Напомним, что на групповом этапе россияне переиграли США, затем уступили Чехии, разгромили Австрию и по буллитам одолели Швецию.