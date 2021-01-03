"Автомобилист" в овертайме уступил "Салавату Юлаеву" в первом матче нового года

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел начать новый год с победы. В Уфе "шофёры" уступили "Салавату Юлаеву" - 0:1.

Встреча получилась очень упорной. Обе команды имели возможности для того, чтобы открыть счёт в матче, но блестяще действовали голкиперы. При этом оба клуба достаточно много удалялись, но реализовать большинство не удавалось. В итоге, все решилось в овертайме. Легионеры "Салавата Юлаева" сумели провести голевую атаку и Филип Ларсен принес хозяевам победу - 1:0.

Следующий матч "Автомобилист" также проведет на выезде. 5 января "шофёры" в Москве сыграют с ЦСКА.