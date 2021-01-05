Хоккейная сборная России всухую проиграла канадцам в полуфинале молодёжного ЧМ

Канадцы обыграли российский спортсменов со счётом 5:0. Фото: скриншот с прямой трансляции хоккейного матча.

В ночь с 4 на 5 января состоялся полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором встретились сборная России и Канады. Канадцы обыграли российский спортсменов со счётом 5:0.

Канадец Алекс Ньюхук открыл счёт уже на первой минуте матча. Следующие две шайбы в российские ворота забили Коннор Макмайкл (на 11-й минуте) и Коул Перфетти (на 16-й минуте). Автором следующего гола стал Брэйден Шнайдер (25-я минута). Последнюю шайбу в пустые ворота россиян забил Дилан Козенс на 59-й минуте встречи.

В конце второго периода российскому хоккеисту Михаилу Абрамову удалось сократить отставание, забив одну шайбу в ворота канадцев, однако после просмотра видеоповтора гол был отменён из-за офсайда.

Финал молодёжного чемпионата мира пройдет 6 января, начало в 05:30 по мск. За титул чемпиона сборная Канады будет бороться со сборной США, которая прошедшей ночью обыграла сборную Финляндии со счётом 4:3. Ночью 6 января также пройдёт встреча российских и финских хоккеистов, которые поборются за 3-е место - начало в 1:30 по мск.