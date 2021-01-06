Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче за бронзу молодёжного ЧМ-2021

Российские спортсмены уступили финнам со счётом 1:4. Фото: скриншот прямой трансляции хоккейного матча.

Сборные России и Финляндии по хоккею провели матч за бронзовые награды на молодёжном чемпионате мира. Российские спортсмены уступили финнам со счётом 1:4.

Авторами голов с финской стороны стали Антон Лунделл, закинувший шайбы на 26 и 59-й минутах, Микко Петман (42-я минута) и Юусо Парссинен (60-я минута), при этом последние два голы были забиты в пустые ворота. Единственный гол в финские ворота забил Илья Сафонов на 7-й минуте.

Молодёжная сборная России по хоккею боролась за бронзовые медали на чемпионате мира впервые. При этом финские хоккеисты выигрывают бронзу молодёжного ЧМ уже седьмой раз.

Кроме того, сегодня ночью также состоялся матч между США и Канадой за титул чемпионов. Сборная Соединённых штатов обыграла канадцев со счётом 2:0.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 января состоялся полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором встретились сборная России и Канады. Канадцы обыграли российских спортсменов со счётом 5:0.