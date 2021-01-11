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11 января 2021, 23:18

"Автомобилист" на своём льду всухую обыграл "Йокерит"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел взять реванш у финского "Йокерита" за вчерашнее поражение. "Шофёры" во второй игре одержали сухую победу - 2:0.

Тренерский штаб "Автомобилиста" дал отдохнуть основному голкиперу команды Якубу Коваржу. Его место занял Владислав Гросс, который провел блестящий матч. Молодой голкипер несколько раз спас свою команду в сложных ситуациях и сумел записать в свой актив первый "сухарь" в КХЛ.

Ну а партнеры Гросса сумели дважды отличиться. В первом периоде Георгий Белоусов сам создал момент, который завершил точным броском под перекладину. А в середине третьего периода Питер Холланд реализовал большинство и установил окончательный счёт матча - 2:0.

Областная газета Свердловской области

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