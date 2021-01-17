"Автомобилист" одержал волевую победу над "Авангардом"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в стартовом матче очередной домашней серии. "Шофёры" в родных стенах обыграли "Авангард" - 4:1.

Встреча началась для "Автомобилиста" не самым лучшим образом: в конце первого периода Клим Костин вывел "Авангард" вперед.

Во втором периоде "Автомобилист" сумел сравнять счёт: Питер Холланд забил в четвертой игре подряд. Все решилось в третьем периоде, в котором "шофёры" сумели дожать соперника. Сначала отличился Александр Протопович, через минуту Анатолий Голышев сделал счёт 3:1, а на последней минуте Корбиниан Хольцер поразил пустые ворота и установил окончательный счёт встречи - 4:1.