«Автомобилист» победил в четвёртом матче подряд. Фото: пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил свою беспроигрышную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырёх матчей. После побед над «Йокеритом» (2:0) и «Спартаком» (1:0) «шофёры» оказались сильнее минского «Динамо» (2:1) и «Авангарда» (4:1).

Минское «Динамо» завершило прошлый сезон на последнем месте в Западной конференции, набрав наименьшее количество очков среди всех команд КХЛ. Однако в новом сезоне белорусская команда демонстрирует совершенно другой хоккей, навязывает борьбу даже лидерам чемпионата и уверенно идёт в восьмёрке сильнейших команд Запада. Поэтому встреча в Минске была для «Автомобилиста» испытанием, тем более что домашний матч против «Динамо» «шофёры» проиграли.

Подопечным Билла Питерса удалось взять реванш, хотя матч получился очень напряжённым. Место в воротах вновь занял Владислав Гросс, который провёл блестящую встречу против «Йокерита» (2:0), оформив первый «сухарь» в КХЛ. В Минске Владислав также не раз спасал свою команду в сложных ситуациях, что позволило «Автомобилисту» увезти из Белоруссии два очка. В первом периоде команды никак не могли открыть счёт, зато в начале второго игрового отрезка «шофёры» отличились дважды. Сначала Питер Холланд реализовал большинство, а через несколько минут канадский нападающий оформил дубль, сделав преимущество своей команды более комфортным. В начале третьего периода «шофёры» пропустили, однако на что-то большее минчан не хватило. «Автомобилист» выстоял и одержал выездную победу – 2:1.

После этого «Автомобилист» вернулся в Екатеринбург, где принял одного из лидеров Восточной конференции – «Авангард». До этой игры команды встречались между собой три раза по ходу нынешнего сезона, в двух случаях сильнее были омские хоккеисты. Но екатеринбуржцам удалось переиграть «Авангард» во второй раз в сезоне. Матч начался для хозяев не самым лучшим образом: Клим Костин вывел гостей вперёд в первом периоде. Но сразу после перерыва «Автомобилист» выровнял положение: Питер Холланд отличился в четвёртой игре подряд и сравнял счёт в матче. Судьба поединка решилась в третьем периоде, в котором сильнее были екатеринбуржцы. Сначала Александр Протопович забросил дебютную шайбу за «Автомобилист», следом Анатолий Голышев сделал преимущество хозяев комфортным, а в самой концовке встречи Корбиниан Хольцер поразил пустые ворота (для него эта шайба также стала дебютной) и установил окончательный счёт встречи – 4:1.

Уже сегодня, 19 января, «шофёры» продолжат домашнюю серию. Соперником подопечных Билла Питерса станет питерский СКА. На данный момент «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции, СКА идёт вторым в Западной конференции.

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