Минск остался без хоккея

Мы побывали на "Минск-арене" во время ЧЕ по фигурному катанию в 2019-м и были приятно удивлены как масштабу и удобству сооружения, так и организации турнира. Думаем, ЧМ по хоккею белорусы бы провели с ещё большим размахом...Фото: Наталья Шадрина

Международная федерация хоккея (IHHF) приняла решение отобрать у Белоруссии право на проведение чемпионата мира по хоккею-2021. Изначально матчи турнира должны были состояться в Минске и Риге.

Чемпионат мира в Латвии и Белоруссии не состоялся весной 2020 года из-за коронавируса и был перенесён на год. Теперь же против проведения матчей в Минске встали политические обстоятельства. Как известно, в стране 9 августа прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко. Однако после этого на улицах начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

Глава IHHF Рене Фазель приезжал в Минск на встречу с Александром Лукашенко. На ней Фазель говорил о том, что на федерацию оказывают большое давление, но в организации не хотят смешивать спорт и политику. В частности, против совместного проведения турнира высказалась латвийская сторона, о переносе матчей из Минска говорили спонсоры турнира. После этого состоялся совет IHHF, на котором было принято окончательное решение: матчи турнира будут перенесены из Белоруссии.

– Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, – сказал Рене Фазель. – И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать, также мы должны заботиться о безопасности команд, зрителей и официальных лиц.

На данный момент две страны (помимо Латвии) выразили желание принять чемпионат мира: это Словакия и Дания. Каждая из них готова взять на себя те матчи, которые должны были состояться в Минске. Однако при этом в федерации также рассматривают вариант, где Латвия станет единственным местом проведения турнира.

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