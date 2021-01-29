Кто будет соперником «Автомобилиста» в плей-офф?

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приближаются матчи плей-офф. Командам остаётся провести меньше десяти встреч в регулярном чемпионате.

Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает чередовать выигрышные серии с неудачными. После четырёх побед (две из которых были выездными) последовали четыре домашних поражения. «Шофёры» продолжают находиться в зоне плей-офф и вряд ли своё место в восьмёрке сильнейших отдаст: на данный момент «Сибирь», идущая на девятом месте, отстаёт от «Автомобилиста» на десять очков.

Но попасть в плей-офф – это одно дело, а вот пройти в нём как можно дальше – совсем другое. Екатеринбургский клуб всего лишь один раз в своей истории проходил дальше первого круга, что, конечно, не устраивает нынешнее руководство команды. Перед командой стоят амбициозные задачи, и пока с трудом верится, что они будут выполнены по итогам сезона.

Прежде всего «Автомобилисту» необходимо получить наиболее комфортного соперника. Конечно, в восьмёрке сильнейших нет проходных команд, но всё же попасть на «Ак Барс» в первом раунде очень бы не хотелось. Казанцы занимают первую строчку в турнирной таблице Востока (50 игр, 78 очков), по ходу сезона «шофёры» трижды встречались с «Ак Барсом» и трижды уступили (0:3, 0:2 и 1:3). Поэтому если «Автомобилист» займёт восьмое место, то шансов на проход во второй круг практически не останется.

Идём дальше. Если «Ак Барс» далеко оторвался от всех, то остальные команды идут довольно плотно. На второе, третье и четвёртое места претендуют «Авангард» (50 игр, 68 очков), «Металлург» (50 игр, 67 очков) и «Салават Юлаев» (52 игры, 67 очков). Правда, стоит сделать оговорку, что уфимцы провели на два матча больше, чем соперники, поэтому в случае двух побед в борьбу за четвёрку может включиться «Трактор» (5-е место, 49 игр, 60 очков). И интересно, что со всеми вышеперечисленными командами «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграл одинаково: провёл по четыре матча, в двух одерживал победы, в двух уступал. То есть, по большому счёту, из этой четвёрки нельзя выделить кого-то более предпочтительного. Да, можно вспомнить о серии из 14 побед подряд над «Трактором», которая прервалась в нынешнем сезоне, и о том, что именно у челябинцев «Автомобилист» выиграл в первом раунде плей-офф сезона 2018/2019. Можно вспомнить и про неудачный второй раунд того же сезона, когда «шофёры» уступили «Салавату Юлаеву». Но, как правило, былые заслуги в современном хоккее не играют большой роли, нужно смотреть на текущее положение дел, а, значит, для «Автомобилиста» важно избежать восьмой строчки в турнирной таблице и встречи с «Ак Барсом» в первом раунде. Ну, и всё-таки постараться занять место как можно выше, дабы казанцы не попались во втором раунде плей-офф (если, конечно, «Автомобилист» туда попадёт).

На данный момент екатеринбургская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице (51 игра, 59 очков). Точно такие же показатели имеет нижегородское «Торпедо», которое занимает седьмую строчку. Замыкает восьмёрку сильнейших «Барыс» (49 матчей, 59 очков). «Шофёрам» осталось провести девять матчей регулярного чемпионата, два из которых будут с казахстанской командой. Следующую встречу подопечные Билла Питерса как раз проведут на выезде против «Барыса», она состоится 1 февраля.

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