«Автомобилист» в одной победе от плей-офф

Фото: Пресс-служба "Барыса"

Хоккейный клуб «Автомобилист» сумел прервать серию из четырёх поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге. «Шофёры» на выезде обыграли «Барыс» – 3:2.

В прошлом сезоне соперник из Казахстана был крайне неудобным для екатеринбуржцев: «шофёры» проиграли четыре матча из пяти. Однако в этом сезоне команды встречались между собой дважды, обменявшись победами. И «Барыс», и «Автомобилист» ведут борьбу за попадание в плей-офф и за более выгодную позицию в турнирной таблице: «шофёры» подошли к игре шестыми, «Барыс», имея несколько игр в запасе, шёл восьмым.

Встреча началась активно, хозяева уже на первой минуте заработали большинство, но не сумели его реализовать. А «Автомобилист» своими моментами сумел воспользоваться. Сначала Никита Трямкин точным кистевым броском поразил ближний угол ворот «Барыса» и открыл счёт в матче, а через несколько минут Георгий Белоусов удвоил преимущество гостей. Правда, «Барыс» довольно быстро вернул равенство на табло. Якуб Лилья отыграл одну шайбу ещё до перерыва, а в самом начале второго периода Фил Вароне сравнял счёт в матче. Следующего гола зрителям пришлось ждать долго. Казалось, дело идёт к овертайму, однако за две минуты до конца третьего периода «Автомобилист» всё же вырвал победу. Дмитрий Жукенов, вызванный из «Горняка» (фарм-клуб «Автомобилиста»), забросил свою первую шайбу за основу. Дмитрий подкараулил отскок на чужом пятаке и спокойно переправил шайбу в ворота – 3:2.

– Я бы сказал, что самым главным фактором была игра в неравных составах, – сказал наставник «Автомобилиста» Билл Питерс на послематчевой пресс-конференции. – Несколько было моментов, особенно в первом периоде, когда мы трижды не давали сопернику реализовать численное большинство. Помимо этого, сами достаточно хорошо играли, имея преимущество в одного игрока. Что касается игры Дмитрия Жукенова, в связи с отсутствием Голышева, нужно было кем-то закрывать эту позицию, и он отлично справился с этим. Его игрой я доволен. Помимо этого, он лидер «Горняка». В ВХЛ он делает отличную работу, хорошо играет. Поэтому сегодня мы дали ему шанс.

«Автомобилист» максимально приблизился к выходу в плей-офф. Для того чтобы гарантировать себе место в восьмёрке сильнейших по итогам регулярного чемпионата, «шофёрам» необходимо одержать всего одну победу в оставшихся восьми встречах. Следующий матч екатеринбуржцы проведут сегодня, 3 февраля. На своём льду подопечные Билла Питерса примут казанский «Ак Барс».