Сборная России досрочно выиграла хоккейный Евротур

Сергей Зборовский (слева) в матче против Чехии. Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею одержала победу на третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. До этого наша национальная команда становилась победителем Кубка Карьяла и Кубка Первого канала.

Впервые тренерский штаб сборной России (который вновь возглавил наставник молодёжки Игорь Ларионов) вызвал в расположение команды игрока «Автомобилиста» – в матчах Шведских хоккейных игр принял участие защитник Сергей Зборовский. Для 23-летнего защитника это был первый вызов в национальную сборную, и дебют получился успешным. В стартовом матче третьего этапа Евротура россияне обыграли Финляндию со счётом 3:2, а Зборовский записал в свой актив голевую передачу, поучаствовав во второй заброшенной шайбе.

– На большой площадке нужно было продышаться, но потом всё стало хорошо. Ребята приехали в хорошей форме. Здесь все команды сильные, в них собраны талантливые игроки. Хоккей интересный, быстрый. В двух матчах за два дня никаких проблем мы не почувствовали. Нужно было перед ними просто хорошо поспать, подготовить голову. У нас в чемпионате много спаренных матчей, календарь очень плотный, так что нам уже не привыкать. Что касается соперника, то у шведов всегда собираются мастеровитые команды, к тому же они будут играть на своей площадке. Важным фактором станет дисциплина и наша готовность с первых минут, – рассказал пресс-службе ФХР Сергей Зборовский после победы над сборной Финляндии.

Стоит отметить, что Сергей принял участие и в двух следующих матчах сборной России: во второй встрече этапа россияне не без труда обыграли в серии буллитов Швецию (3:2), а в заключительном матче выдали яркую победу над Чехией (7:4). Таким образом, российская команда заняла первое место на Шведских хоккейных играх.

В нынешнем сезоне россияне не дают своим соперникам никаких шансов. Выиграв первые три этапа, российская сборная досрочно стала победителем Евротура, вне зависимости от результатов заключительного этапа, который состоится в мае.