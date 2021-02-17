Юные первоуральцы сыграют в хоккей с мячом на Красной площади

Юные спортсмены из Первоуральска скрестят клюшки с такими командами как «СШОР-Волга», «Кузбасс» и «СКА-Нефтяник 2009». Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня, 17 февраля, юные хоккеисты из Первоуральска проведут игру на Красной площади. В рамках турнира по русскому хоккею среди детей на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси они встретятся с командами из Кемерова и Ульяновска.

Юные хоккеисты «Уральского трубника», которые попали в группу «А», проведут первую игру с хоккейным клубом «Кузбасс» (Кемерово). Встреча начнётся в 11:25. Позже первоуральцы поборются с «СШОР-Волгой» в 13:55 по уральскому времени (Ульяновск). Завтра в 11:20 свердловчане скрестят клюшки со «СКА-Нефтяником 2009» (Хабаровск).

Всего в турнире участвуют восемь команд мальчиков, и пять команд девочек со всей России. Игры проводятся по круговой системе в один тур. Продолжительность каждой игры 2 тайма по 15 минут, без перерыва, сообщает пресс-служба администрации Первоуральска.

Ранее "Областная газета" сообщала, что «Уральский трубник» стал победителем регионального этапа всероссийского детского турнира по хоккею с мячом. В турнире участвовали мальчики 2009–2010 годов рождения, но главной его звездой стала 12-летняя Настя Густомесова, её «покер» в решающем матче за первое место принёс победу первоуральской команде. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, в прошлом году юные хоккеисты из Первоуральска взяли бронзу турнира на призы Патриарха Кирилла.