"Автомобилист" избежал встречи с "Ак Барсом" в первом раунде плей-офф

Фото: Пресс-служба ХК "Сочи"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в предпоследнем туре регулярного чемпионата КХЛ. "Шофёры" на выезде обыграли "Сочи" - 3:0.

После разгромного поражения от московского "Динамо" (0:6) "шофёрам" удалось реабилитироваться перед болельщиками. Место в воротах вновь занял Якуб Коварж, которому в Москве дали отдохнуть, и в обороне у екатеринбуржцев стало гораздо надёжнее. В первом периоде "шофёры" вышли вперёд благодаря шайбе Вячеслава Литовченко. Однако затем команды долгое время не могли забить. Лишь под занавес второго периода Брукс Мэйсек увеличил преимущество "Автомобилиста". В заключительном отрезке матча "шофёры" забили ещё раз (отличился Георгий Белоусов) и установили окончательный счёт - 3:0.

Эта победа гарантировала "Автомобилисту" как минимум седьмое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. А это значит, что в первом раунде плей-офф "шофёры" точно не встретятся с казанским "Ак Барсом", который досрочно выиграл Восточную конференцию. Среди потенциальных соперников екатеринбуржцев по плей-офф остаются "Авангард", "Салават Юлаев" и "Металлург". В заключительном туре регулярного чемпионата "шофёры" примут "Сибирь", встреча состоится сегодня, 27 февраля.