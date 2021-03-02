"Автомобилист" уступил "Авангарду" в первом матче плей-офф

Фото: Пресс-служба Автомобилиста

Хоккейный клуб "Автомобилист" начал серию плей-офф с поражения. "Шофёры" в Балашихе уступили "Авангарду" - 0:3.

Екатеринбуржцы пропустили на первых минутах встречи: Сергей Толчинский вывел хозяев вперёд. Затем команды долгое время не могли порадовать зрителей заброшенными шайбами. В начале третьего периода "Авангард" сумел выстрелить дуплетом. Сначала Оливер Каски сделал счёт 2:0, а затем Кирилл Семёнов поставил финальную точку - 3:0.

"Авангард" повел в серии до четырех побед. Второй матч состоится в четверг и пройдет также в Балашихе.