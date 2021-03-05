"Автомобилист" забросил больше "Авангарда", но все равно проиграл

Фото: пресс-служба "Авангарда"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел одержать первую победу в плей-офф. "Шофёры" во втором матче серии уступили "Авангарду" - 3:4.

"Автомобилист" уверенно начал встречу и открыл счет в матче: отличился Вячеслав Литовченко. Затем начались качели: хозяева сумели дважды отличиться и выйти вперёд. Затем екатеринбуржцы забросили две шайбы и повели: 3:2. Однако довести дело до победы не удалось. "Авангард" дважды отличился и одержал вторую победу в серии: 4:3. Стоит отметить, что две шайбы "Автомобилиста" не были засчитаны: после просмотра повтора судьи засчитали оффсайд.

"Авангард" повел в серии 2:0. Следующие два матча пройдут в Екатеринбурге - 6 и 8 марта.