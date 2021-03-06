"Автомобилист" на последних минутах вырвал победу у "Авангарда" и сократил отставание в серии

Фото: Данил Паливода

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал первую победу в серии плей-офф. "Шофёры" на своём льду одолели "Авангард" - 2:1.

Первый период прошёл в равной борьбе. На первых минутах "Авангард" больше владел преимуществом, однако затем хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот.

Во втором периоде уже "Автомобилист" стал действовать активнее, создавал опасные моменты у ворот соперника. Ближе к концу периода "шофёры" схлопотали удаление, однако сумели отличиться в меньшинстве. Питер Холланд перехватил шайбу, дотащил ее до чужой зоны и отдал на Станислава Бочарова, который открыл счёт. Правда, практически тут же "Авангард" сравнял счёт: Александр Хохлачёв завершил хорошую комбинацию гостей.

В третьем периоде команды не обостряли игру и, казалось, дело идёт к овертайму, однако меньше чем за две минуты до конца основного времени матча "шофёры" вырвали победу: Георгий Белоусов забросил победную шайбу - 2:1.

"Автомобилист" сократил отставание в серии. Четвертый матч состоится в Екатеринбурге 8 марта.