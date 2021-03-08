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8 марта 2021, 20:32

"Автомобилист" во втором овертайме уступил "Авангарду"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел сравнять счёт в серии плей-офф. В четвертом матче "шофёры" уступили "Авангарду" в овертайме - 3:4.

Началось все для екатеринбуржцев неплохо. Никита Трямкин в дебюте встречи открыл счёт, а затем Брук Мэйсек увеличил преимущество хозяев.

Во втором периоде гости активизировали и сумели одну шайбу отыграть. Однако сразу после этого Брукс Мэйсек вновь отличился и сделал отрыв "Автомобилиста" комфортным. Казалось, "шофёры" уже не отдадут победу, однако два удаления подряд привели к тому, что в самой концовке встречи гостям удалось сравнять счёт.

Игра перешла в овертайм. В первом дополнительном периоде у гостей было много шансов для того, чтобы забросить, однако Якуб Коварж здорово действовал на последнем рубеже.

Но гости все же сумели увести победу. Илья Ковальчук забросил решающую шайбу и сделал счёт 3:1 в серии. Следующий матч пройдет в Балашихе послезавтра.

Областная газета Свердловской области

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